Tô bege! A fila de Piqué andou

De acordo com o jornal ‘The Sun’ o jogador está namorando uma estudante de ‘Relações Públicas’

Caro leitor, estou tão chocada quanto você lendo essa matéria, eu juro! A fila de Piqué andou mais rápido que a fila de Shakira. De acordo com o jornal The Sun, o ex-marido da cantora está envolvido com uma estudante de Relações Públicas.

A jovem em questão tem 23 anos e se chama Clara. Os dois teriam se conhecido enquanto ela trabalhava para ele em eventos da Kosmos, produtora que agencia a carreira do jogador.

“As pessoas o têm ajudado a manter o romance discreto e apagaram as redes sociais da Clara, para que ninguém possa encontrar fotos dela. Isso, por si só, faz os amigos dele acharem que ele está levando a relação a sério”, acrescentou uma fonte, que não foi identificada.

A gente acreditava que Shakira faria jus ao ditado da fila andar, mas tudo indica que foi o jogador quem botou o rodízio para girar. Afe!