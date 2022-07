Titi Müller sofre agressão e tem celular roubado dentro de táxi

Apresentadora fez um alerta para golpe nas redes sociais

A apresentadora, musa, Titi Müller foi agredida e assaltada dentro de um táxi nesta segunda (04). Titi apareceu nas redes sociais para falar sobre o ocorrido e alertar sobre um golpe dentro dos táxis.

“Fui assaltada aqui nas redondezas da minha casa. Virei estatística. Moro em uma região de São Paulo que eu não sei exatamente qual a estatística de roubo de celular, mas é surreal”, iniciou Titi.

A apresentadora contou que estava fazendo um PIX no momento em que o aparelho foi roubado e que ela levou um misto de um “peteleco com tapa e soco”. “Era um cara em uma bicicleta que estava passando ao lado e eu não desgrudei do telefone, então ele usou a força para pegar o meu telefone”, explicou.

Müller ainda conta para os seguidores sobre um golpe que estão tentando aplicar, dizendo que seu celular foi encontrado e pede para digitar o número de desbloqueio de tela. Ou seja, assim a pessoa tem total acesso ao telefone. Se liga, hein?