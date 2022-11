Tite está confiante na recuperação de Neymar: “Vai jogar!”

Técnico da Seleção Brasileira anula a possibilidade de Neymar ficar fora da Copa do Qatar após lesionar o tornozelo

A estreia do Brasil na Copa do Mundo foi cheia de emoção e teve também Neymar lesionando o tornozelo e tendo que sair de campo. Os internautas ficaram preocupados que o jogador possa não jogar no próximo jogo do Brasil, mas Tite está confiante na sua recuperação e já conta com a presença do futebolista.

Na entrevista coletiva após a partida de sucesso para o time brasileiro a técnico abriu o seu coração. “Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa, tenho certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa”, revelou.

“Justamente em relação ao Neymar, quero fazer uma observação técnico e tático. Ele permaneceu, nos dois gols que fizemos, sentindo o tornozelo, porque a equipe precisava dele. Os dois lances, um que participou de forma decisiva, teve a capacidade de superação dele de dor, esteve presente nos dois gols”, disse.