Tirullipa chora nos stories: “O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande”

O humorista está sendo investigado por lavagem de dinheiro e tem seu nome relacionado a Betzord

Correu solto as notícias de que Tirullipa teve seu nome associado ao mandato de busca e apreensão que também ocorreu na casa de Deolane. O humorista recebeu os policiais em sua casa para averiguação dos fatos junto da empresa Betzord e usou os stories para acalmar o público e fãs. Everson não deixou de falar que o que estão fazendo com ele é uma covardia e injustiça muito grande.

Tirullipa se manifesta após acusações de lavagem de dinheiro; veja pic.twitter.com/ts1MdRNrrF — BNews (@bnews_oficial) July 16, 2022

“Queria que vocês escutassem o Everson, falar do meu coração para vocês. Eu tenho 26 anos de carreira, eu não duraria tantos anos se eu não usasse com a verdade, brigo pelo meu nome e o que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande, essa notícia que eu tivesse envolvimento com uma coisa criminosa, uma injustiça muito grande”, iniciou Tirullipa.

O humorista ainda conta que não teve envolvimento para além do profissional com a empresa. “Não tive envolvimento com os sócios e não tenho relacionamento com essa empresa. A polícia descobriu algumas coisas e vieram atrás dos influenciadores, não tenho vínculo, fiz meu trabalho pontual”, disse.

“Certas pessoas querem sujar seu nome, mas a justiça é a de Deus, essa é a verdade. Vou dar um tempo aqui, porque eu sou ser humano também, sinto a pancada, spu alegria quando tem que ser, mas tenho meus sentimentos”, contou com os olhos em lágrimas.