Tirulipa, filho de Tiririca, terá programa semanal no SBT

O humorista acertou os últimos detalhes com a emissora e já começou a gravar alguns quadros da atração

Tirulipa vai chegar com os dois pés na porta do SBT com uma novo quadro na grade da emissora. Os últimos detalhes do contrato entre o humorista e a emissora já foram acertados e ele deve assinar o contrato ainda essa semana, de acordo com o F5. Tirulipa já chegou a gravar alguns quadros para a emissora para a estreia.

O programa leva o nome de ‘O Circo do Tiru’ e já teve o episódio piloto gravado e aprovado pela emissora.

Tirulipa será anunciado antes de amanhã, quarta (15), e a expectativa é que ele assine o contrato até o final dessa semana, finalizando a negociação.