Tini Collete anuncia divórcio horas depois de David Galafassi ser flagrado aos beijos com outra

Atriz não perdeu tempo em pedir o divórcio depois que o marido foi visto aos beijos com outra na Austrália

Receba! Foi andar fora da linha e tomou! Tini Collete não perdeu tempo em pedir o divórcio de David Galafassi após ele ser flagrado aos beijos com outra mulher na Austrália. O baterista foi visto com a quiroprata Shannon Egan, em Manly Beach, e ela não perdeu tempo ao dar entrada no pedido de divporcio.

O ator ainda se recusou a dar a sua versão da história para o Daily Mail. “Não quero falar sobre isso”, respondeu David ao jornal.

“Após um período substancial de separação, é com graça e gratidão que anunciamos nosso divórcio. Estamos unidos em nossa decisão e nos separamos com respeito e cuidado contínuos um pelo outro. Nossos filhos são de suma importância para nós e continuaremos a prosperar como família, embora de forma diferente. Somos gratos pelo espaço e amor que você nos concede à medida que evoluímos e passamos por essa transição pacificamente. Muito obrigado. Toni Collette e David Galafassi”, dizia o comunicado publicado pela atriz no Instagram.