Tina não empresa peruca para Cezar: “Dá piolho ficar emprestando suas coisas pros outros”

O enfermeiro disse que gosta de se fantasiar e ficou incomodado quando a sister negou emprestar sua peruca

Me divirto com os memes que estão fazendo de Cezar Black no BBB depois do comentário dele sobre Tina não emprestar sua peruca para ele em festa no BBB. O muso sabatinou Tina no jogo da discórdia e ela disse que não gosta de emprestar suas coisas para os outros.

“Eu gosto muito de me fantasiar, botar peruca, coisa de carnaval. Pode ser uma besteira pra uns, mas quando eu pedi emprestado a peruca porque a gente queria curtir muito a festa com a peruca assim, ela falou simplesmente não. Eu fiquei super assim: ‘Caraca, b*cho’. Mas depois ela me explicou que era algo muito pessoal dela”, disse.

Depois a musa em conversa com os brothers comentou: “Dá piolho ficar emprestando suas coisas pros outros. Você coloca na cabeça, tem a parada de energia também. É uma parada pessoal”. Eita!