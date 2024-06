Time da marmita! César Tralli leva marmita para o trabalho e mostra nos stories: “Almojanta”

César Tralli compartilhou fotos de sua marmita nos stories e ainda brincou que não sabia se ela era de almoço ou janta, nomeando de “almojanta”. Gente como a gente, ele não negou que usa a marmita como sua grande aliada para manter a alimentação saudável.

Na primeira, é possível ver um pote com salada. E, na segunda foto, Tralli mostrou que o cardápio do dia foi filé de peixe. Além disso, é possível notar o crachá profissional de César em ambas as imagens.

Marmita César Tralli (Foto: Reprodução)

César Tralli também mostrou que seu dia de trabalho é corrido e que ele não tem muita hora para comer. “Almojanta”, escreveu ele, juntando as palavras almoço e janta.