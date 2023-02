Tijuca vira motivo de piada em desfile do Rio de Janeiro e é comparada a Torre de Pisa

Escola enfrentou problemas com a estrutura de um dos carros alegóricos e chegou a viralizar na web com memes

Meu Deus, coitados da Unidos da Tijuca que estão nos assuntos mais comentados diante dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, e o motivo não é bom. A escola está sendo motivo de piada por ter problemas com o Farol da Barra representado em um dos carros alegóricos.

De acordo com o Jornal Extra, o carro bateu no viaduto antes de entrar na Marquês de Sapucaí e entrou quebrado na avenida, sem jeito de consertar a tempo.

“Caro Paulo Renato, o Farol da Barra não é a Torre de Pisa, claro que os jurados vão ver isso aí”, escreveu um usuário na sua conta no Twitter. Eu fico com dó quando as escolas não vão bem. Triste!