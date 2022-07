Tierry conta que ficou com Carla Bruno: “Eu me senti livre”

Em entrevista ao Felipeh Campos cantor revelou que passou 10 anos se dedicando a mesma pessoa

O que a gente foi saber só quando os dois se beijaram já vinha ocorrendo há dias. Em entrevista de Tierry para o comunicador Felipeh Campos, o cantor revelou que viveu um romance com a bailarina Carla Bruno durante sua participação no ‘Dança’. Tierry ainda rasgou o verbo para a dançarina, dizendo que ela é uma mulher incrível.

“Queria agradecer ao domingão por ter me apresentado pessoas incríveis, uma delas a Carla, que virou uma grande amiga. Carla é sensacional, falo para todos meus fãs que sejam fãs da Carla também”, iniciou o cantor.

Tierry ainda conta que passou 10 anos se dedicando a uma mesma pessoa e com a dançarina se sentiu livre. “A gente já ficou, nunca falei isso, já ficamos um período do ‘Dança’, mas realmente foi a primeira vez da minha vida que eu me senti livre emocionalmente. Foram 10 anos me dedicando a outra pessoa e eu me senti livre e eu falei: ‘quero saber como que é isso, me amar, permitir”, disse.

“A Carla é uma pessoa que eu quero manter na minha vida”, contou Tierry em entrevista. O cantor também disse que o futuro a Deus pertence, dando um ar de que tudo pode acontecer.