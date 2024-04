Ticiane Pinheiro estreia no SPFW em retorno às passarelas após 27 anos

Após um hiato de 27 anos longe das passarelas, Ticiane Pinheiro surpreendeu a todos ao estrear no São Paulo Fashion Week na tarde desta quarta-feira (10). A apresentadora desfilou para o estilista Lino Villaventura na 57 edição do evento, a bordo de um vestido preto com formas elaboradas, onde os bordados e aplicações resultaram em um desenho inteligente e tecnológico.

Ticiane Pinheiro (crédito: Matteus)

Ao lado de Isabella Fiorentino, Pedro Scooby, Thiago Oliveira, Reynaldo Gianecchini e Bruno Fagundes, Tici cruzou o outono/inverno do estilista paraense que integra o calendário nacional de moda desde a primeira edição e refletiu sobre a sua relação com o mercado fashion.

“Fui modelo por muitos anos, participei de vários castings para o SPFW, mas nunca consegui desfilar neste evento que é o sonho de qualquer modelo. Hoje, 27 anos depois e atuando em uma área completamente diferente, consegui realizar este sonho graças a um dos designers que mais admiro: o Lino Villaventura. É impressionante como esse artista captura a essência feminina. Hoje, a convite dele, retornei às passarelas mais confiante e madura”.