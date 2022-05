Tibério: O peão que as mulheres amam e os homens adoram

Guito contou que o assédio nas redes sociais aumentou com seu personagem em Pantanal

Ai que sabor, meu Deus! Quem não fica louca com o Tibério, Guito, em Pantanal não deve estar muito bem. Até os homens ficam loucos com o personagem do peão. Em entrevista para a Revista Quem, o ator revelou que tem recebido diversas fotos de homens e mulheres. Guito chegou a receber até pedido de casamento (não fui eu. Aloca!)

“É carinho por todo lado. Recebo um monte de ‘eu te amo’. Esse povo é doido, né? Como que me ama se nem me conhece? Realmente tem de tudo. Além de ‘eu te amo’, já recebi uns ‘casa comigo?’ e umas fotos… Homem, mulher… Eu gosto mesmo é ao vivo, né? Que graça tem ficar mandando vídeo? Se quiser ver vídeo, eu baixo também. Eu gosto de pele com pele, olho no olho”, revelou o ator.

Guito conta que são tantas mensagens no seu Instagram que ele decidiu migrar um pouco para o TikTok. “Meu perfil está até travado e estou pelejando para o Instagram voltar ao normal. Enquanto não retornava, decidi experimentar o TikTok e fazer umas dancinhas [risos]. Até três ou quatro semanas atrás, eu dava conta de responder todo mundo. Agora, não consigo mais”, disse.

Se não são minhas noveleiras de plantão mandando mensagem para o ator, quem poderia ser? Esse personagem testa minha paz, meu Deus! Ruim saber que tem mais gente na fila e pelo visto a fila é gigantesca nesse direct.