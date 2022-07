Pé na bunda? Tibério desiste de casamento com Muda

Chantagem da mocinha do Pantanal vai custar caro e mudar o percurso da trama

Minhas noveleiras, estão on? Pantanal vai pegar fogo nos próximos capítulos e nós podemos esperar para ver o circo pegando fogo. Tibério, Guito, vai desistir do casamento com Muda, Bella Campos, depois de semear uma série de dúvidas no coração do peão.

Para quem não se lembra a estrategista desistiu de mandar matar o Tenório, Murilo Benício, e as dúvidas vão aumentar ainda mais em relação a personalidade da personagem, enfraquecendo a relação entre os dois pombinhos.

Tibério até tenta dar a volta por cima e seguir com a ideia do casório, mas a dúvida atormentará dia e noite, ficando dividido nos próximos capítulos. A informação que tenho, é que vamos sentir tudo o que o peão está passando na pele. Ai, que dó!

“Eu acho bom de nós dois esquecer essa história de casamento”, dirá ele. Muda ficará em choque e o peão não deixará de explicar o que pensa sobre sua vida, dizendo que vai até Campo Grande ver como faz para desfazer a união dos dois.

Muda ainda fará um charminho ao ver que está perdendo o homem e ele garante: “Ocê não se preocupe. Se não der jeito, eu junto minhas traia de arreio e pico mula. Mas eu não sou homem pra viver com quem não me queira”, diz.