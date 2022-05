Tibério vai morrer por causa da Muda? Meu Deus!

Peão fica entre a vida e a morte, mas é salvo por Trindade

Ai meu Deus, meu Tibério, Guito, vai passar por bons perrengues nos próximos capítulos de Pantanal, só para testar meu coração, certeza. O personagem vai ficar entre a vida e a morte após um duelo com Levi, Leandro Lima, por causa de Muda, Bella Campos.

Tudo acontecerá quando Levi começa a se apaixonar pela amiga de Juma, Alanis Guillen, e a paixão o faz perder a cabeça e o peão começa a assediá-la. O clima vai esquentando e Muda acaba cedendo às investidas de Levi.

Depois de um tempo a moça vai surgir com o papo de que os dois não podem seguir com o caso, porque ela não está pronta para um relacionamento no momento. Vale lembrar que Muda deixa claro que não gosta de Tibério, mesmo ele fazendo de tudo para proteger a moça.

Tibério leva facada de Levi em briga por Muda (Foto: Reprodução)

O duelo entre os rapazes vai acontecer quando Levi tenta agarrar Muda a força e Tibério vê tudo, partindo para cima do peão sem pensar duas vezes. “Pega as suas coisas e some daqui!”, manda. Mas Levi saca uma faca. “Vou te furar! Vou acabar com a sua raça!”, ameaça o peão.

Na briga, Tibério sai perdedor, sendo golpeado com a faca de Levi. O peão fica agonizando de dor, e fica por conta de Trindade, Gabriel Sater, levar o homem para o hospital da cidade grande, onde fica internado por um tempo para se recuperar.

Enquanto isso, a ardilosa, vai até o local onde Levi está preso e o solta, mandando ele ir até a casa de Tenório, Murilo Benício. Afinal, ela quer usar ele contra o coronel em uma vingança planejada tempos antes.

É importante frisar que Juma descobriu que Tenório estava por trás da tragédia que envolveu sua família no começo da trama. O que será que essas duas vão aprontar? Não perco um capítulo!