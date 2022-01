BA-BA-DO! Ex BBB Ariadna manda indireta para Tia Má!

Segundo a transsexual, ela foi ignorada pela influenciadora, que agora faz live e textão para Linn da Quebrada

Essa sexta-feira, (21), começou quente! Vocês acreditam que a ex BBB Ariadna se envolveu em mais uma polêmica? A musa foi até o Twitter tirar a máscara da Tia Má, influenciadora amada pela web. Ela citou nomes? Não! Mas a gente descobriu né meu amor?

Foto: Reprodução

Como não vim esse mundo a passeio, Ari postou no Twitter (@ARIADNALIVE): “Tô vendo uma live, lá no Instagram… uma pessoa falando do que aconteceu ontem no bbb com a fala transfobica do menino. Engraçado, pedi tanto a ajuda dessa mulher quando acontecia algum caso de transfobia e ela me ignorava. Ah mais a Lin tá no BBB né gente? O augeeee”.

Tô vendo uma live, lá no Instagram… uma pessoa falando do que aconteceu ontem no bbb com a fala transfobica do menino. Engraçado, pedi tanto a ajuda dessa mulher quando acontecia algum caso de transfobia e ela me ignorava. Ah mais a Lin tá no BBB né gente? O augeeee — Ariadna Arantes 🐆 (@ARIADNALIVE) January 21, 2022

E quem estava fazendo live? Tia Má! E falando sobre quem? Linn!

Em seguida, Ariadna continuou: “Agora um monte de gente vai querer engajar… mas não se esqueçam, quem Realmente está nessa luta. Não se deixem enganar… muito fácil apoiar alguém que tá nesse momento na mídia mas ignora todas as outras que não tem voz. Apoiem a Linn muito…” e concluiu: “Vou jogar o nome dela não sabe pq? As pessoas são manipuladoras. Já cheguei pra essa pessoa e disse: você é tão engajada em causas ajuda na causa trans. E fui ignorada. Não tive resposta. E agora tá postando textão sobre a Lin no Instagram. Me enoja essa gente falsa”.

Agora um monte de gente vai querer engajar… mas não se esqueçam, quem Realmente está nessa luta. Não se deixem enganar… muito fácil apoiar alguém que tá nesse momento na mídia mas ignora todas as outras que não tem voz. Apoiem a Linn muito… — Ariadna Arantes 🐆 (@ARIADNALIVE) January 21, 2022

Vou jogar o nome dela não sabe pq? As pessoas são manipuladoras. Já cheguei pra essa pessoa e disse: você é tão engajada em causas ajuda na causa trans. E fui ignorada. Não tive resposta. E agora tá postando textão sobre a Lin no Instagram. Me enoja essa gente falsa

Precisa jogar na roda não, amor! Eu descubro! E segue os posts de Tia Má sobre Linn: