Corrige isso aí! Rodrigo cita “traveco” e é advertido; em seguida, chora

O participante usou a palavra ao se referir a uma história contada por Eliezer e Vyni rapidamente o corrige

O participante Rodrigo vem sendo muito falado na boca de Matilde, porque o moço só fala de jogo e pede desculpas por errar. Mas nessa madrugada, (21), ele foi prontamente corrigido por Vynicius.

Foto: Reprodução

É que ao relembrar uma história contada por Eliezer, mais cedo, ele falou: “Eli, tô tentando dormir, mas lembrando do pinto do ‘traveco’ que você ficou com medo lá”. A fala do mocinho não pegou nada bem e Vyni, homossexual, já corrigiu: “Traveco não!”. Rodrigo se desculpou e corrigiu.

Logo em seguida, foi para o jardim conversar com Scooby, alvo do seu voto como já espalhou, Laís e Vyni que conversará com Linn da Quebrada a respeito por ter se sentido culpado da fala. “Eu achava que ‘traveco’ e travesti era a mesma coisa”, disse o paulista. Pedro então explicou que um é uma forma pejorativa e o outro a forma correta.

Foto: Reprodução

Traveco e Travesti a mesma coisa? Em que mundo esse moço vive? E aí depois, dormiu chorando…

Esse vídeo é muito importante pro turno da manhã ,Rodrigo teve uma fala que não foi agradável porém sem intuito de ofender ninguém e não foi um erro grave , ele assumiu o erro e se desculpou já. Deem rt aqui e evitem discussões .



pic.twitter.com/KtzK06Ojtj — mɑteus 🌪🥷 (@matcommenta) January 21, 2022

Mais cedo, disse a Vyni que vê que ele o trata diferente das outras pessoas da casa e que beija todos os homens menos ele. “Você tem uma resistência. Não gosto de me elogiar, mas você chegou a falar que tem receio com homens bonitos”, hm, que autoestima…

“Eu sou um cara que viu de cara em você um pouco de baixa autoestima e eu sou um cara que vai tentar te empoderar o tempo todo porque eu gosto de você. Eu quero que você se empodere porque você é esse cara fantástico”, continuou o rapaz, que finalizou: “Acho que você trouxe algo, uma visão, e você olhou, me julgou internamente dentro de você e falou: ‘Pô, esse cara deve ser um cara hétero top, que vai me tirar, que vai me esnobar’. Cara, em nenhum momento eu quis fazer isso com você”.

🚨 Rodrigo teve agora há pouco uma conversa com o Vyni, e algumas falas foram tiradas do contexto. Quando Rodrigo diz “amigos estilo você”, ele não se refere a orientação sexual do Vyni e sim a personalidade dele. Vejam o vídeo desde o início.



Reprodução TV Globo/Globoplay pic.twitter.com/0kVHQtidU8 — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) January 21, 2022