Tiago, se não fosse meu talento, minha história e essa cara bonita, nem vivo eu estaria

A treta continua e desta vez ìcaro Silva respondeu Tiago Leifert e falou em sapatênis, confira esta briga épica que surgiu por conta do BBB

Ícaro Silva respondeu Tiago Leifert e olha minha gente, foi quase que um fatality…

Ícaro Silva resolveu responder Tiago Leifert. Logo após o ator que participou de Verdades Secretas 2 criticar o Big Brother Brazil, o ex apresentador postou um textão com uma série de críticas às palavras de Ícaro. E aí já sabe… treta boa, é treta com réplica, tréplica e engajamento… vamos lá!

Ícaro não ficou quieto após receber inúmeras críticas do ex apresentador e de uma série de participantes do BBB. Em trecho ele escreveu para Leifert: “Minha vaidade esmoece um pouco , no entanto, quando vejo que sua réplica é baseada em fetiche monetário dos meninos comuns… Não tem como você estar pagando meu salário, Tiago. Não fossem meu talento, minha história, minha trajetória, uma luta diária e essa cara bonita eu acho que nem vivo estaria”.

Foi textão amores e ìcaro ainda ressaltou que: “è minha entrega que paga meu salário. Imagino que sapatênis sejam confortáveis, mas eu literalmente tive que colocar salto alto, collant, peruca e performar como a maior diva do entretenimento na história para que o país começasse a olhar para mim.”

Ui! O babado esquentou legal… que sapatênis e Tiago Leifert tem tudo a ver isso ninguém duvida, afinal ele é a cara do garoto classe média alta que usa sapatênis (risos) e que nunca se posicionou a favor de nenhuma luta por parte das minorias.

Será que Leifert vai responder? Será que a treta vai chegar ao fim?

Tiago Leifert, já que você em seu depoimento disse pagar o salário do Ícaro, paga pra mim também bebê!