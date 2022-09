Tiago Ramos se encontrou com Nadine Gonçalves em Barcelona

Se tem uma coisa que eu amo em compartilhar com vocês, minhas queridas, são esses babados. Amigos pessoais, acabaram de me confirmar que, há um mês, o modelo, que atualmente está confinado no reality ’A Fazenda ‘, Tiago Ramos, se encontrou com sua ex-namorada Nadine Gonçalves, em Barcelona.

A mãe do craque brasileiro, foi para a Europa para descansar e acabou encontrando com o seu ex-namorado, um mês antes que o mesmo fosse confinado para a participação do reality.

Esta foto não tem nada haver com esse encontro mega misterioso, porém como é uma foto inédita, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês.

Vale lembrar que, o relacionamento de Nadine com o muso fitness, Rafa Talamask, segue firme e forte. Eles se conheceram em abril, durante o carnaval, em um camarote da Sapucaí e foram apresentados pelo rei da internet, o queridíssimo David Brazil.

Quero aproveitar a oportunidade e deixar registrado todo meu carinho pela maravilhosa, minha amiga, Nadine. Espero que neste encontro com o modelo, não tenha acontecido nenhuma situação de relacionamento abusivo da parte do Tiago para com você minha amiga. Torço para que você esteja bem.