Tiago Ramos reata com Nadine Gonçalves e passa réveillon na casa de mãe de Neymar

Ex-fazenda viveram um relacionamento conturbado em outubro de 2020, mas parece que os rumores estão de volta

O que? Nadine a senhora é perigosíssima mesmo, hein? A mãe de Neymar voltou a ser uma das pessoas mais comentadas do mundo dos famosos após Tiago Ramos passar o réveillon na casa da mãe do craque da bola. De acordo com o Jornal Extra, o muso passou a virada na casa de Nadine em Santos, no litoral de SP.

Os rumores aumentaram depois que os dois apareceram em casas parecidas esperando a virada para o ano de 2023. Pelo tapete eu percebi que pode sim ser a mesma casa, será?

Vale ressaltar que os dois namoraram em um período muito conturbado e passaram por diversas polêmicas como ele ser bem mais novo que ela. Eita!