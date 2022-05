Ex-padrasto de Neymar abre conta no Only Fans e debocha: “Um brinde às coroas!”

Depois que Nadine Gonçalves seguiu em frente com seu novo affair, Tiago Ramos se doeu e quer arrancar dinheiro do seu público em plataforma de conteúdo adulto

Estratégia? Para mim sempre foi! Tiago Ramos, além de gostoso, não passa de um espertinho por usar a beleza para arrancar dinheiro da velha guarda. O influenciador acaba de abrir uma conta no Only Fans. Se você não reconhece pelo nome, eu te refresco. Trata-se do ex-padrasto de Neymar, ex-affair de Nadine Gonçalves.

Tiago avisa que já tem conteúdo postando na plataforma (Foto: Reprodução) “Um brinde às coroas”, diz Tiago (Foto: Reprodução)

O rapaz deu a notícia e ainda debochou do seu público com um humor ácido. “Um brinde às coroas”, escreveu o rapaz de 23 anos. “Acredito que esse vai ser um dos assuntos mais falados. Eu vou criar um OnlyFans”, completou.

Enquanto a mãe de Neymar seguiu em frente e já está em outro caso, vivendo um romance de se invejar. Tiago ficou para a titia e depois de todo o bafafá que gerou com o caso com a mãe do Neymar, não teve outra escolha senão vender imagens sensuais na plataforma.

Tiago disse que já tem um material disponível na plataforma. Estou curiosa? Sim, mas para mim isso é só para ganhar mídia e biscoito. Afe!