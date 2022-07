Tiago Ramos faz tatuagem com nome de mãe de Neymar

Os dois tiveram um lance problemático e Nadine deixou a fila andar

Fazer tatuagem com nome de namorado pode até parecer uma loucura, mas tatuagem com nome da ex? Essa é nova para mim! Tiago Ramos fez um novo rabisco na costela, o nome da mãe de Neymar, Nadine.

É o amor? ♥️♥️♥️🤔🤔🤔



Tiago Ramos fez uma tatuagem nas COSTELAS 🥶🥵😰 com o nome da ex-namorada, Nadine, que é mãe de Neymar. Confira!



🎥 IG pic.twitter.com/11Me2ubi8R — Site RD1 (@rd1oficial) July 18, 2022

Parece que a fila andou só para a morena, porque para o muso, o amor continua o mesmo. Será que ele está pronto para um remember?

Vale ressaltar que Nadine já está em outra. Trata-se do gatíssimo, Rafael Talamask, os dois se conheceram no Carnaval do Rio e já chegaram a viajar juntos.