Tiago Ramos disse que tentou reatar com Nadine, mãe de Neymar

Em entrevista no programa ‘Hora do Faro’ o peão expulso da Fazenda contou detalhes sobre sua relação com Nadine Gonçalves

Tá em outra ou ainda rola um remember? Tiago Ramos deixou as fofoqueiras do Leblon com as orelhas em pé ao falar abertamente sobre sua relação com Nadine Gonçalves no programa ‘Hora do Faro’. O modelo falou que tentou reatar com a mãe de Neymar, mas que seus ideais eram muito diferentes e que o affair não vingou.

“Eu e Nadine a gente se encontrou em Barcelona, do nada, e ali a gente tentou sim, voltar, mas não deu muito certo, porque as nossas decisões eram completamente diferentes”, disse ele.

Tudo aconteceu antes do galã entrar para o reality da Record. Será que agora tudo mudou? Nadine ainda daria uma chance para Tiago? Duvido hein?