Tiago Ramos confessa o porque namorou com Nadine Gonçalves

Ele diz que ainda nutre sentimentos pela ex.

Eita, babado! Durante uma conversa com as peoas Ellen Cardoso e Moranguinho, nesta terça-feira (27), o modelo e ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos, assume que ainda tem sentimentos pela mãe do craque, Nadine Gonçalves, e desabafou sobre boatos de estar com ela por interesse. “Hoje, mais como amigo. Ninguém precisava saber disso, mas as pessoas queriam que eu provasse isso, que provasse que não era interesseiro.”

Durante todo o seu relacionamento, Tiago foi chamado de interesseiro, por estar com uma mulher mais velha que ele e a mesma ser a mãe de um dos jogadores mais caros da atualidade. “Porque é milionário, pensavam que eu estava [com ela por interesse], mas não! Sou muito humilde, ficava de boa, não tinha interesse em porra nenhuma. Tinha interesse na mulher, de ter aquele sentimento por ela”, desabafou o modelo.

Na conversa com suas companheiras de confinamento, o modelo também confessou que o motivo que o fez entrar para o programa, era finalmente conseguir limpar a sua imagem.