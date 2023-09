Tiago Leifert crítica a superexposição de casais: “Por isso que não fui a nenhum podcast”

O ex-apresentador Global afirmou que jamais iria expor detalhes sobre sua vida sexual com a sua esposa Diana Garbin.

Durante a sua participação no podcast FLow, o apresentador Tiago Leifert criticou a moda de outros famosos expor detalhes sobre a vida pessoal e sexual deles com seus parceiros, como o uso de vibradores na hora H, o que acabou fazendo com que ele evitasse participar de algumas entrevistas.

“Agora está na moda em podcast dizer: ‘Usa vibrador, Igor?’ Tá maluco! Por isso que não fui a nenhum e vim aqui. Não vou falar da intimidade do casal. Vamos olhar no dicionário, pessoal, intimidade”, iniciou o apresentador.

Continuando, ele fala sobre o motivo de quase não expor detalhes de seu relacionamento com Diana Garbin nas redes sociais, afirmando que quando um casal posta demais sobre eles há grandes chances de dar ruim.

“A felicidade do casal é inversamente proporcional à quantidade de posts. Começou a postar muito, vai dar ruim. Pelo comportamento dos amigos no stories, eu sei quem separou. Estou casado há 11 anos e estamos juntos há 13. As pessoas sabem pouquíssimo da nossa vida”, garantiu Leifert.

Por fim, Tiago dá uma pequena alfinetada naqueles casais que ficam expondo ao extremo seus relacionamentos e que quando algo de errado acontece, como uma separação, pede que os fãs respeitem as suas privacidades.

“Não adianta postar foto no banheiro, na intimidade e quando acontecer algo, pedir privacidade. Você mesmo não preservou sua intimidade. Não adianta pedir. Eu preservei a minha a vida toda, então as pessoas pensaram nisso”, finalizou o ex-Global.