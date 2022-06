”Todo mundo que xinga o eleitor do Bolsonaro de idiota e escroto, está dando voto pro Bolsonaro”, esplana Tiago Leifert

Apresentador soltou o verbo sobre política no podcast Cara a Tapa, de Rica Perrone

O podcast ‘Cara a Tapa’ pegou fogo com a participação de Tiago Leifert. Rica Perrone não deixou de perguntar sobre política dentro da Globo e o apresentador não deixou de colocar a boca no trombone diante a tudo que viveu dentro da emissora.

“Concordo que tem um viés claríssimo, eu acho e falo sempre tem milhões de brasileiros quietos, não estão no twitter não estão no Facebook não estão enchendo o saco e nós vamo saber o que eles vão fazer em outubro, não sei o que eles vão fazer, não tenho ideia”, iniciou Tiago.

O loiro mais querido do Brasil ainda deu sua opinião sobre as pessoas que xingam Bolsonaro nas redes sociais. “Eu acho que todo mundoq ue xinga o eletor do bolsonaro de idiota, escroto e não sei o que estão judando a eleger Boplsonaro então talvez eles não percebam mas estão cada vez dando mais votos para Bolsonaro, você esá joagando no colo do cara, você tem que conquistar essas pessoa e não falar que elas são deploráveis. Como profissional de comunicação tem um erro de estratégia aí”, sinaliza Leifert.

Tiago ainda foi questionado diante a sua posição dentro da emissora. “Eu não falava nada porque eu não queria entrar na briga. O que eu não consigo é o contorcionismo mental para você justificar o injustificável, para falar: ‘Ninguém roubou a Petrobras’. Não é porque você acordou hoje que o dinheiro voltou para a Petrobras, o dinheiro sumiu. Algumas coisas me davam comichão, é a sensação de que você é um enviado dos céus e você veio aqui ensinar às pessoas o que elas devem fazer, alguns colegas caem nisso, esse é o problema para mim”, disse.