Anitta não chegou atrasada, não debochou da menina que se machucou afirma Tiago Leifert

Em live no canal 3 na Área, no YouTube, o ex-comandante do BBB ficou do lado da cantora e desmentiu a história de que ela tenha sido rude no set de gravação

Anitta pode até não falar nada nas redes, mas ele tem seus amigos para esclarecerem qualquer mal entendido que possa afetar sua carreira gloriosa. Tiago Leifert participou de uma live no Youtube para o canal ‘3 na Área’ e contou um pouco sobre o ocorrido com a cantora, desmentindo toda a história de que ela tenha sido rude ou debochado do acidente da figurante. Tiago Leifert relata a verdadeira situação dos bastidores de um comercial com Anitta, após falsas acusações. pic.twitter.com/WfYgNu6ngD — Fonte Anitta (@fonteanittabr) May 23, 2022 “Me incomodei com a forma como a notícia foi contada, porque eu estava lá. Eu posso falar o que eu vi, realmente uma figurante se machucou, eu fui correndo ajudar, sem pressa. A Anitta e o Paulo ficaram atrás de mim. A Anitta debochou da menina que estava no chão? Não, isso não aconteceu! Anitta pediu para que retirassem a menina de lá? Não, isso não aconteceu! Anitta chegou maquiada e pronta para fazermos nossa parte”, disse Tiago. O apresentador ainda conta que entende a Anitta não se defender nas redes, porque o público a atacou sem dó nem piedade. “Não teve clima horrível na equipe, isso não aconteceu. Acho ruim, porque é muito difícil para uma pessoa famosa como a Anitta se defender, porque não adianta, não tem como”, ressaltou. A funkeira pode não ter sido a melhor qualificada para ajudar a figurante, mas passou longe de debochar da atriz e não se atrasou para a gravação. Tiago Leifert sendo o terror das fofoqueiras. Aloca!