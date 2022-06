Tiago Abravanel sobre saída do BBB: ”Comecei a duvidar de quem eu sou”

Ator foi entrevistado no ‘Pod Delas’ e falou mais sobre sua decisão em sair do reality

Quem não se lembra do momento histórico no BBB que foi marcado pela saída de Tiago Abravanel da casa mais vigiada do Brasil, não vai saber o que é um pedaço de história. Aloca! Em entrevista ao ‘Pod Delas’ Tiago contou detalhes sobre sua escolha e disse que estava se perdendo no jogo e que não sabia jogar.

“O que aconteceu foi que eu não conseguia dividir o que eu pensava, não conseguia colocar para fora o que se passava na minha cabeça. Não sei se era medo ou se eu não sentia abertura para trocar com alguém”, explicou Tiago.

Tiago ainda conta que não soube lidar com a rejeição de ver pessoas que ele tinha um bom relacionamento votando nele. “Eu não tinha entendido que as pessoas não queriam que eu não estivesse ali. Naquela semana que eu entendi que eu seria alvo para o paredão: ‘Cara, eu já não to sabendo jogar esse jogo, não está tranquilo, achei que seria uma consequência da minha convivência, como é lidar com a rejeição?”, disse.

“Eu tinha uma boa relação com as pessoas, entendi que eu não sabia jogar. Comecei a pensar na casa de vidro, dali comecei a bugar. Comecei a duvidar de quem eu sou, comecei a me questionar. Dentro do jogo eu não tinha nenhum parceiro, talvez eu tenha sido um culpado disso”, contou o neto de Silvio.