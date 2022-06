Tiago Abravanel não tem pretensão de ser o “novo Silvio Santos”

Ator não deixou de falar sobre seu avô, Silvio Santos, em entrevista para o ‘Pod Delas’

Tá pensando que a vida de Tiago Abravanel foi fácil? Não senhora, ok, a vida dele teve benefícios, isso ele não deixou de comentar no ‘Pod Delas’, mas o ator também não deixou de pautar que teve que batalhar muito para alcançar suas coisas mesmo sendo neto de Sisi.

“Eu acho que mais do que querer que as pessoas me conheçam por ser neto do Silvio Santos, ou não, tinha o lugar de querer mostrar meu trabalho”, iniciou Tiago.

O ator ainda contou que foi disciplinado a correr atrás de suas coisas com as próprias pernas. “Minha vida, minha educação, minha mãe sempre mandou eu tomar conta das minhas coisas. Meio que fugia da televisão para viver o teatro e quando eu entendi que a televisão poderia ser positiva para expandir meu trabalho no teatro pensei na probabilidade”, disse o neto de Silvio.

“Cheguei a não ser aprovado em teste para novela do SBT. Tudo foi: ‘Bora ralar’. Isso me fortalece para falar com tranquilidade, não foi fácil, mas fui muito privilegiado por ser neto do Silvio Santos”, conta Tiago dizendo que apresentador de programa de TV foi a última coisa que passou em sua cabeça por medo da comparação.