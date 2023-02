Tiago Abravanel manda recado para Bruno Gaga: “Saúde mental é a coisa mais valiosa”

Neto de Silvio Santos pediu para que o público fique ao lado do brother que também desistiu do BBB

Tiago Abravanel deu a cara a tapa nas redes sociais e mandou um recado para Bruno Gaga que desistiu do reality da Globo assim como ele fez edições atrás. O neto de Sisi ainda pediu apoio da web e disse ter ficado feliz por Bruno ter entendido que era tempo de sair.

“Vocês sabem que não é fácil e nem imaginam o quanto é difícil. O Brasil viu que o Gaga não está bem e que bom que ele conseguiu ter força para entender a hora de parar. A gente fica só pensando no jogo, mas somos seres humanos”, disse.

🚨VEJA: Tiago Abravanel faz live para comentar sobre a escolha do Bruno Gaga: "Desistir também faz parte do jogo. Desistir também é uma escolha." #BBB23pic.twitter.com/15ZSRWbx9Q — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 17, 2023

Tiago ainda manda um abraço para Bruno e pede para que as pessoas deem força para ele. “Pensamos só no jogo e no entretenimento, mas existem coisas mais fortes e importantes que isso”, finalizou Tiago.