Por isso que nem o Silvio Santos quer! Falta de profissionalismo: Tiago Abravanel desdenha e projeto da Rede Globo

“O BBB mais flopado da história”, declarou o cantor em show em São Paulo

Tá querendo palco e não está sabendo pedir, é isso! Tiago Abravanel, que falta de profissionalismo, hein, gato? Meu Deus, em seu show na cidade de São Paulo, o neto de Sisi meteu a língua na edição do programa. Cuspiu no prato que comeu ao lado de seus amigos de edição: Lucas Bissoli, Eslovênia, Vyni, Laís Caldas e Larissa Tomásia.

É importante frisar que Tiago não tem contrato vitalício no SBT, como as suas tias, essa atitude no palco fala muito sobre isso. Ele poderia ter um programa, como Patrícia e Rebeca, mas não tem, por atitudes como essa.

O cantor subiu no palco, reuniu os ex-BBBs e meteu a língua no programa. “O BBB mais flopado da história. Só tem lollipop aqui, ah não, nós dois estamos bem”, disse o cantor, que não satisfeito ainda viu Flay correndo perto dele e soltou que a edição dela tinha bombado.

A partir do momento que você decide participar de um reality, você faz parte de um dos produtos mais fortes da Globo, não emite opinião sobre seu próprio conteúdo.

Como pessoa, ok, maravilhoso, mas profissionalismo ZE-RO, não precisava disso. Sem falar do figurino, que estava uó, mirou nas paquitas e acertou em qualquer outra coisa, menos nelas. Melhore!

Tiago Abravanel em show em São Paulo (Foto: Reprodução)

Você é parte do projeto, não fale mal daquilo que fez e faz parte da sua história, por favor, hein Sr. Tiago.

Antes que eu me esqueça, e vocês também, Tiago quem quis sair do BBB22, apertou o botão e foi embora, ninguém tirou ou o obrigou a sair da casa, não fale mal de algo que você mesmo provocou. Beijos, querido!