Thyane está processando a bailarina Thay Gonçalves: “Ser processada por falar a verdade, essa eu nunca vi”

Bailarina confirmou a notícia de Fabíola Reipert nos stories

Vocês ainda duvidam do poder de Thyane com a Justiça comendo pianinho nas suas mães, né? Pois bem, depois da declaração da dançarina do Faustão, Thay Gonçalves, de que a mulher pediu para deixar o balé separado do marido em uma passagem do cantor pela Globo, a atual mulher de Wesley Safadão escolheu o processo contra danos morais para a loira.

“Estava só esperando para saber se eu podia falar sobre isso, Ontem recebi uma notificação que estou sendo processada. Acredito que todos saibam de onde vem o processo e confesso que na hora que me contaram não acreditei”, iniciou a bailarina nos stories.

Thay ainda conta que já viu de tudo, mas receber uma notificação por falar a verdade é novidade. “Por ora vou esperar minha advogada e direcionar, só isso que tenho a declarar, nada além disso. Já vi de tudo, mas ser processada por falar a verdade, essa eu nunca vi não, danos morais, tá?”, contou.

Ninguém segura esse Thyane, eu que não mexo com ninguém de sua família, porque sei que o processinho rola solto.