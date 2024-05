Thomaz Costa é massacrado na web ao apelar para cancelarem o show da Madonna em luto pelo RS; mas ele está curtindo uma praia em Jurerê   

Gente, parece que o Thomaz Costa deu uma bela mancada nas redes sociais ao ponto de virar chacota. Parece que o ator apareceu nos stories clamando para que o Governo do Estado do Rio de Janeiro cancelasse o show de Madonna por conta da tragédia dos temporais no Rio Grande do Sul que já deixaram 75 mortos confirmados e 103 desaparecidos.

O que deixou os internautas indignados com Costa foi a passagem cômica de um storie para o outro. No primeiro, temos Thomaz Costa vociferando contra o governo estadual, seus gatos milionários para com o show de Madonna e declarando luto para com RS e no segundo, o jovem surge curtindo uma praia em Jurerê, bairro de Florianópolis, em Santa Catarina.

Obviamente, não teve como levar o ator a sério e vídeos lincando os dois stories em sequência passaram a viralizar nas redes sociais na manhã deste domingo (05): “Cadê o governo? Por que não cancela o show da Madonna, que vai ter gasto de mais de R$ 20 milhões pra fazer o show acontecer? Cancela o show mano… é um momento de luto!”

No X, antigo Twitter, a situação virou uma verdadeira piada “No primeiro storie jururu, no segundo Jurerê” escreve um.

“Isso aqui traduz bem esse discurso hipócrita, preconceituoso e elitista que tá acontecendo” opina outro.

“Esse povo só que biscoito, melhor coisa a se fazer é ignorar” afirma um terceiro.

“Dolorido é vê gente usando a dor e sofrimento dos desabrigados p crítica show. Por que ele não faz vídeo pedindo apoio, ajuda com doações?” questiona mais um.