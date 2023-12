Thomas Santana rebate Kéfera: “Ela foi comeu, pintou, bordou e agora está falando mal”

O influenciador rebateu os comentários de Kéfera sobre a ‘Farofa da Gkay’, depois que ela disse que não ia para festa da influenciadora e que tinha vergonha do seu passado

Kéfera não agradou muito ao colocar a boca no trombone e dizer que não ia para a Farofa da Gkay por causa de um posicionamento errado no passado. A influenciadora disse que não marcaria presença na festa de Gkay porque nunca foi amiga da influenciadora e o comentário incomodou alguns, como Thomas Santana, que gravou um vídeo rebatendo o comentário de Kéfera.

“Não sei se vocês viram, mas a Kéfera está falando da Farofa. Cara, se ela falar aquilo de uma festa minha eu ia arrasar ela, a Farofa é um evento bom sim. Fui, comi, bebi, fodi, ou, é uma das melhores festas da minha vida. Dormi em caminha boa e macia melhor que na minha casa”, disse.

Ele ainda completa: “Eu não estou lá porque foi meu aniversário no sábado. Eu acho engraçado que ela foi, comeu, pintou, bordou e agora está falando mal, gente, eu fui para Farofa e eu fiz amizade que eu trouxe para vida, viajei e curti. Conheci pessoas muito legais, ela que é chata ficava gravando no celular na cara de todo mundo. Eu fui curtir e vivi. Eu vou para viver e ninguém é obrigado a nada, não babo ovo de ninguém nem sei ser puxa saco, mas sempre me trataram muito bem”, finalizou.