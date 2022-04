Maturidade mode on: Thiaguinho manda mensagem para Fernanda Souza e Eduarda Porto

A apresentadora posta foto com namorada e recebe mensagem de carinho e respeito do seu ex-marido, Thiaguinho.

Ai, eu acho tão lindo esses casais que se respeitam e seguem a vida com maturidade no coração sem mágoas. Thiaguinho e Fernanda Souza são um exemplo desse tipo de casal. Na sexta (22) a apresentadora postou uma foto com sua namorada com uma linda homenagem, e não deixou de receber os votos de felicidade nos comentários.

Tata Werneck, Sandy, Bruno de Luca e diversos outros famosos deixaram comentários para o casal, mas o que chamou a atenção foi o comentário de Thiaguinho. O cantor mais uma vez demonstrou ser um fofo e cheio de maturidade.





“E amor é pra sentir, não pra entender… Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo meu carinho e respeito… Vocês sabem o quanto! E você TEM que ser feliz… Porque você é PHODA! Eternamente ao seu lado!”, escreveu o cantor.

O comentário já está quase batendo os 200 mil likes e carrega mais de 3 mil comentários respondendo ao comentário de Thiago. Isso que eu chamo de chamar a atenção para o bem.

Vale lembrar que o cantor também recebeu o apoio de Fernanda quando assumiu o relacionamento com Carol Peixinho. Os dois disseram ser muito amigos depois de tudo que passaram, afinal foram oito anos juntos.