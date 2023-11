Thiago Salvático se declara para Gugu Liberato:  “Saudades desse sorriso!”

O chef de cozinha publicou uma foto do apresentador em suas redes sociais, para homenageá-lo ontem, no Dia dos Finados.

Meus amores, como todos vocês já sabem ontem (02) nós comemoramos o Dia de Finados, dia que tiramos para rezar e homenagear os nossos entes queridos, pois bem, diante disso, através das suas redes sociais, o suposto ex-namorado do apresentador Gugu Liberato, o chef de cozinha Thiago Salvático, prestou uma homenagem ao ex-companheiro, que infelizmente nos deixou em novembro de 2019, após cair do sótão da casa onde ele morava em Orlando, nos Estados Unidos.

No post, Salvático publicou uma foto do apresentador sorrindo, ao som da música “Impressionando os Anjos”, do cantor sertanejo Gustavo Mioto, e legendou da seguinte forma: “Saudades desse sorriso! 4 anos sem você”.

Vale lembrar que, o chef de cozinha tenta provar judicialmente que possuía uma união estável com Gugu, afirmando que conseguir que a união deles seja reconhecida é uma questão de honra.

“O reconhecimento da união estável é uma questão de respeito e de honra. Eu jamais desejei essa repercussão toda sobre o meu relacionamento com o Gugu”, declarou Salvático, em entrevista ao Splash, ao afirmar que irá recorrer a decisão judicial que, em janeiro de 2023, negou o reconhecimento de sua união estável com Gugu.