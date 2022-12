Thiago Rodrigues é espancado por assaltantes em praça pública

O ator só foi encontrado no dia seguinte, tendo passado a noite desacordado no local da agressão.

Nossa, que péssima recepção de volta ao Brasil, hein? Na noite do último sábado (10), o ator, ex-global Thiago Rodrigues foi espancado por assaltantes, logo após sair de um bar no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, o ator que acabara de voltar para o Brasil, após passar uma temporada em Portugal, foi cercado por um grupo de criminosos e ao tentar fugir foi brutalmente jogado no chão e agredido.

Ao que tudo indica, Thiago passou a noite desacordado no local da agressão, sendo acordado e socorrido por uma feirante de antiguidades, somente na manhã do domingo (11).

O ator foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, de onde ele foi liberado, logo após realizar os procedimentos de primeiros-socorros e exames de checagem.