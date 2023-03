Thiago Nigro se pronuncia a respeito de seu relacionamento com Maíra Cardi: “Não tinha chegado a hora”

O empresário afirma que apesar de estar namorando uma blogueira, seu conteúdo continua sendo sobre ‘negócios’ e ‘finanças’.

E veio o primeiro pronunciamento do gato. Após ter seu relacionamento com a influencer e coach de emagrecimento Maíra Cardi, o empresário e consultor financeiro Thiago Nigro, utilizou os stories de seu instagram para falar sobre o assunto com os seus seguidores.

“Eu não sou – e nunca fui – de compartilhar minha intimidade publicamente. Sou um cara mais “low profile”, por mais que trabalhe com finanças e negócios publicamente”, iniciou.

Logo em seguida, Thiago lista alguns pontos que, segundo ele, devem ser abordados pelo mesmo. O primeiro ponto abordado por Thiago é a dificuldade de duas pessoas tão famosas como ele e Maíra se conhecerem sem que a mídia seja acionada.

“Existe um ônus gigantesco em ser “público”. Ás vezes, as narrativas saem de controle e há pouco que você pode fazer. Não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas por bem, preferimos fazer – e que bom! Difícil uma mistura como a nossa se “conhecer” na intimidade sem questionamentos, sites e repórteres aparecerem de todos os cantos (e em todos os momentos”, ressaltou.

Em segundo e terceiro lugar, o empresário afirma que está muito feliz e agradece as mensagens de apoio que vem recebendo desde o momento em que seu relacionamento se tornou público, respectivamente.

E para finalizar, Nigro afirma que o seu perfil não será palco para fofocas e polêmicas, afinal, seu conteúdo gira em torno dos temas ‘negócios’ e ‘finanças’.