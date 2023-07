Thiago Nigro, Primo Rico, é criticado após sugerir 14h de trabalho

O empresário recebeu diversos comentários negativos ao postar nas redes sociais suas “dicas” para enriquecer

As dicas de finanças de Thiago Nigro, noivo de Maria Cardi, não levam em consideração que somos humanos com cansaço exacerbado. Aloca! O empresário foi duramente criticado ao dizer que as pessoas tinham que trabalhar 14 horas seguidas, isso mesmo que vocês leram.

“Não há pobreza que resista há 14 horas de trabalho”, publicou no seu Instagram a frase de Geraldo Rufino.

A postagem foi duramente criticada, pois ele estaria romantizando o trabalho excessivo. “Tem milhões de pessoas que trabalham 18 horas por dia e mal conseguem se manter. Esse post é uma ofensa ao trabalhador, é a romantização do burnout, a culpabilização da pobreza”, escreveu um internauta.