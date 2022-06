Na pista: Thiago Martins e Talita Nogueira não são mais um casal

O namoro já durava quatro anos e o fim chegou em forma de unfollow e fotos arquivadas

Ai gente, eu amava um casal, era fã mesmo e torcia para a felicidade dos dois, mas os dois seguiram caminhos diferentes e terminaram, vida que segue. Thiago Martins e Talita Nogueira trocaram unfollow e arquivaram as fotos juntos, ou seja, os dois estão na pista para negócio.

Os dois tinham uma relação de quatro anos, pois estavam juntos desde 2019. Aos interessados de plantão em uma das partes dos separados vão devagar viu? Deem tempo de luto ao casal (ou não). Aloca!

Os diversos fãs do cantor e ator ainda disseram que não superaram o término dele com a ex-namorada Paloma Bernardi. “Eu nunca superei o término dele com a Paloma Bernardi” escreveu uma internauta.

Tô de olho hein, Thiaguinho?