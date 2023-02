Thayse Teixeira detona Thais Carla: “Não sabia que você ia se transformar nessa biscoiteira”

Ex-Fazenda usou as redes sociais para colocar os pratos limpos diante de um comentário na foto da influenciadora

Não é de hoje que Thais Carla tem fama de ser uma das influenciadoras que mais processa os outros por causa dos comentários sobre seu corpo. Thayse Teixeira resolveu colocar os pratos limpos com a dançarina e disse que ela não passa de uma biscoiteira.

“Fiz um comentário perguntando: ‘Sejam sinceras, você estaria satisfeita com esse corpo?’. Isso rendeu muito like e comentários, hoje ela fez o print de uma conversa que tive com ela em 2020”, iniciou.

Thayse ainda diz que procurou sim a influenciadora no passado. “Realmente eu mandei a mensagem, não tiro o convite, mas hoje eu vejo com outros olhos, não acho que ela representa o público plus size, vejo ela como uma biscoiteira”, disse.

“Não sou hipócrita e convidei há um tempo atrás porque não sabia que você ia se transformar nessa biscoiteira, que fica romantizando a obesidade. Ninguém nunca deve ter lhe dito das consequências que a obesidade traz”, declarou.

Ela ainda completou: “Eu entrava nas lojas e tinha dificuldade de encontrar roupa que me servisse. Não tem sensação pior que querer comprar roupa e ela não serve. O tempo passou e eu vi que o objetivo dela não é esse”, finalizou.