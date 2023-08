Thammy Miranda revela que Gretchen o fez passar por sessões de exorcismo

O atual vereador de São Paulo, conta que antes de se entender como transsexual, sua mãe não soube lidar com a sua homossexualidade.

Amores, eu estou chocada|! Isso é um completo absurdo. Durante a sua participação no podcast PodC, que é apresentado pelo comunicador Celso Portiolli, o ex-ator e atual vereador de São Paulo, Thammy Miranda, abriu o seu coração ao falar sobre como foi a reação de sua mãe ao descobrir que ele pertencia a comunidade LGBTQIA+.

Em determinado momento, Thammy revela que, antes de se entender como um homem trans, quando a sua mãe, a nossa eterna Rainha do Rebolado, Gretchen Miranda, descobriu que ele havia ficado com uma menina, ela não soube lidar e o levou para uma igreja, para fazer um exorcismo com o intuito de se livrar da homossexualidade.

“[Gretchen] não soube lidar com isso e, na época, naquela fase evangélica ferrenha mesmo, que a pessoa fica fanática, ela falou que a gente precisava ir para a igreja: ‘Você vai passar por aquele exorcismo porque você está com o espírito da homossexualidade’. E eu fui”, iniciou.

Logo em seguida, o vereador explica como foi a sessão de exorcismo que o mesmo passou. “O pastor coloca a mão na cabeça, começa a chacoalhar para um lado e outro e falar ‘espírito da homossexualidade sai’, e batendo o pé. Perguntou o nome do espírito e eu olhei para a cara dele e falei ‘Thammy’, ele continuou.”

Por fim, Thammy revela o que já era esperado, que nenhum “espírito” estava saindo dele, e informa que antes de irem até a igreja, ele e sua mãe fizeram um combinado, que foi crucial para a atual relação entre eles.

“Ele viu que o espírito não estava saindo e chacoalhou de novo. Parece piada, mas eu vivi isso. Ele chacoalhou e não saiu nada. Eu combinei com minha mãe que iria e que se não saísse nada (o espírito) você vai parar de encher o meu saco com isso porque é a minha realidade, é quem eu sou. E foi isso. Nunca mais fomos”, finalizou o filho da Rainha do Rebolado.