Thammy Miranda declara que acredita no povo e na democracia: “Abomino todo tipo de violência”

Vereador de São Paulo disse abominar a depredação do Palácio do Planalto que aconteceu em Brasília ontem (08)

Olha ele! Thammy Miranda, filho de Gretchen e vereador da cidade de São Paulo, colocou a boca no trombone e defendeu a democracia, dizendo abominar o que os terroristas fizeram no Palácio do Planalto, em Brasília.

Eu acredito no poder do Povo e na Democracia, por isso abomino todo tipo de violência, estragos em edifícios e patrimônios públicos.

Manifestação pacífica está na Constituição, mas o que aconteceu ontem passou dos limites. — Thammy Miranda (@ThammyReal) January 9, 2023

É importante frisar que direto Thammy precisa rebater os comentários nas redes sociais de que ele é um vereador que não faz nada. Claro que essa é uma mentira descabida!