Thammy Miranda abre o jogo sobre paternidade: “Não abandono”

Thammy Miranda participou do Flow podcast e não deixou de falar sobre a paternidade de Bento, seu filho com Andressa Ferreira. O vereador também tratou sobre ser um homem trans vivendo a paternidade dia após dia.

“Sou o pai que: sou atencioso com o meu filho, que cuido da minha esposa, da minha casa, que não abandono ela quando o menino está doente. Se esse tipo de pai te representa, é esse tipo de pai que eu sou, simples assim”, disse o filho de Gretchen em um trecho da conversa.

Em outro momento do podcast, Thammy confessou que não se lembrar ser homem trans e afirmou que não quer levantar bandeiras nem usar o tema como sua plataforma de trabalho na política. “Não me lembro que sou um homem trans. É péssimo eu falar isso, porque a militância vai cair de pau em cima de mim agora mais do que nunca. Mas estou sendo sincero, abrindo o meu coração: eu não me lembro, mas sei da representatividade que eu tenho”, afirmou.

“Não me lembro, porque isso para mim, pouco importa. O que importa são as coisas que eu estou fazendo como vereador, se eu estou fazendo um bom trabalho, se estou atendendo às demandas que chegam para mim, se estou atendendo a população como todo. Não tenho um nicho, são 12 milhões de pessoas em São Paulo que eu tenho que atender. Pouco importa o que eu sou, com quem eu durmo. O que eu quero que as pessoas vejam em mim é a minha competência, não porque eu sou ‘o primeiro homem trans a fazer isso ou aquilo’, ou que chegou na política. Quero quer as pessoas tenham uma referência de mim como um político que faz”, explicou.