Thalita Carauta fala sobre sexualidade na comédia: “Sapatão”

Olha ela! Thalita Carauta falou abertamente sobre sua sexualidade e afirmou que não precisa se assumir. Em entrevista ao jornal O Globo, ela revelou detalhes de quando interpretou Gorete em ‘Segundo Sol’, dizendo que nunca foi escolhida para fazer a mocinha e que sempre trabalhou com humor.

“Nesse período, as pessoas me questionavam: ‘Caramba, então você se assumiu?’ Graças a Deus, nunca precisei me esconder. Depois de muita luta das ‘monas’ que vieram antes de mim, acho que vivo num cenário mais favorável. Jamais fui escolhida para ser mocinha, e sempre trabalhei com humor. Nesse lugar, as pessoas estão meio que cagando para o fato de eu ser sapatão”, disse.

Para quem não sabe, a atriz tem um filho com a roteirista Aline Guimarães, Bento, de 9 anos. É importante que abram o Instagram e vejam uma mulher negra, atriz, lésbica, com família constituída. Uma foto que publico com meu filho diz muita coisa. É como se eu falasse: ‘Você gosta do que eu faço? Então, veja, eu sou assim’. Atraio, desse jeito, olhares mais afetuosos. Afinal, é assim que sou”, contou.