Thales Bretas relata sufoco que passou com os filhos na Austrália: “Nosso pneu estourou na estrada”

O viúvo de Paulo Gustavo está no país para visitar sua irmã.

Gente, que perigo! Nesta quarta-feira (25), o viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas, utilizou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores um tremendo susto que ele e os filhos, Gael e Romeu, passaram.

Durante uma viagem a Austrália, para visitar sua irmã, o carro em que o médico e sua família estavam, que era alugado, estourou o pneu quando estavam a caminho da cidade Port Macquarie.

“Nosso pneu estourou na estrada com três meninos no carro. Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família”, alertou Thales, ao relatar o ocorrido.

Para tranquilizar os fãs, em seguida, Thales informou que ele mesmo trocou o pneu e que sua família seguiu viagem, chegando todos bem, ao destino final.

“Mas a gente chegou bem e em tempo de ver essa revoada de morcegos no céu de Port Macquarie”, tranquilizou o médico.