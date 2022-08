Thaís Fersoza estará com Fátima Bernardes, Iza e Gaby Amarantos no júri do The Voice

Competição começa no dia 15 de novembro

Cadê as minhas noveleiras que adoram uma competição musical? Pois então vocês estarão muito bem envolvidas no novo projeto da Globo. De acordo com o site TV Pop, Thaís Fersoza dividirá palco com Fátima Bernardes, Iza, Gaby Amarantos, Lulu Santos e Michel Teló no The Voice.

A nova temporada da competição musical tem estreia marcada para o dia 15 de novembro e terminará no dia 29 de janeiro com um vencedor.

Vai ser mágico ver Fátima Bernardes envolvida em um projeto tão diferente do ‘Encontro’. Ninguém sabe, mas ainda sinto falta dela nas manhãs do plim plim.