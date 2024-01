Thais Fersoza dá puxão de orelha em Maycon após fala sobre Yasmin Brunet

Maycon não fugiu da raia quando foi conversar com Thais Fersoza após ser eliminado do BBB. A apresentadora ressaltou sua fala problemática sobre as roupas e a beleza de Yasmin Brunet, fator que teria motivado a indicação da sister ao paredão.

“Sim, ela é um mulherão. Ela é maravilhosa e ela pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que ela quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela”, declarou a esposa de Michel Teló.

“Ela não tem que se preocupar com o que ela tá usando porque isso vai atingir você de uma maneira, isso é respeito. Tem que ter com todos. Não é você, não sou eu, o Ed [Gama], que vai ditar o que outra pessoa vai usar. É respeito”, disse.

Ele ainda tentou se explicar: “Eu não falei isso de ‘você não vai usar, você não pode’. Eu sou um cara que usa saia. A sociedade me julga porque eu uso saia… Eu não falei nesse lugar. Eu falei assim: eu sou um homem casado. Ela estava com o vestido transparente”, relatou.