Thaís Carla entra para a agência de Danilo Faro

A influencer, que acumula mais de 10 milhões de seguidores no tiktok, agora, faz parte do casting da agência de comunicação ‘Ponto 3”

Amores, impossível você dizer que possui redes sociais e que nunca ouviu falar da influenciadora Thaís Carla, seja pelo seu conteúdo ou até mesmo pelas diversas polêmicas as quais ela se envolve. O fato é que, independente de como, a influenciadora tem chamado a atenção de diversos empresários e é claro que o irmão do galã do ‘Vai dar Namoro’ (Rodrigo Faro), Danilo Faro não ficaria de fora dessa.

No início da tarde desta quarta-feira (08), Danilo publicou no feed de seu instagram pessoal que Thais é a mais nova agenciada pela sua empresa de comunicação, a Ponto 3, empresa que agencia outros grandes nomes, como Jojo Todynho, Rodrigo Faro, Evaristo Costa e Rafinha Bastos.

Recentemente, a influencer, que acumula mais de 10 milhões de seguidores no tiktok e mais de 3 milhões no instagram, tem sido um grande destaque na mídia, graças às diversas polêmicas envolvendo o seu nome.

Dentre as polêmicas que citei acima, podemos mencionar, o seu ensaio fotográfico de carnaval, que foi alvo de ataques gordofóbicos do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira, e o processo contra a enfermeira Letícia Bastos, que por diversas vezes criticou a influencer por romantizar a obesidade.