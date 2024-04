Thaeme expõe problema de saúde: “Acabei adoecendo de novo”

Thaeme Mariôto usou suas redes sociais para contar detalhes sobre um problema de saúde que já vinha a incomodando há duas semanas. Ela recebeu o seu diagnóstico após realizar alguns exames.

“Sumida esses dias todos por motivo de doença. Acabamos ficando doentes, eu e as meninas… Ontem eu fui fazer raio-x de pulmão, só tem algumas infiltrações, mas não deu nada de sério”, começou o relato.

Depois ela contou que foi ao otorrino, e descobriu que está com laringite. “Tive que entrar com antibiótico. O ouvido também, o direito principalmente, tá todo congestionado… Faz parte, nem sempre a gente está bem. Eu acabei não conseguindo descansar e isso foi piorando, mas agora com o medicamento eu vou melhorar”, contou.