Terra e Paixão: Luigi acusa Petra de ter matado Agatha

O homem verá a agrônoma no local do crime logo após os disparos que mataram a megera acontecerem, o que levantará suspeitas.

A morte misteriosa de Agatha (Eliane Giardini), vai enlouquecer os seguintes episódios da novela. Tudo isso, porque estão desconfiando de muitas pessoas e apenas um deles levanta maior suspeita.

Luigi acusará Petra (Débora Ozório) de ter colocado um fim na vida de Agatha com três tiros, isso porque, logo após os disparos, Petra foge correndo e ele a vê.

Ele acha que por ela ter alguns problemas emocionais, ela pode ser a matadora. Filha de Irene( Glória Pires) falará que não foi ela e acusa o ex marido novamente. Sem medo do que está por vir, ela pergunta porque ele estava no momento exato dos tiros, indicando que ele é mais um dos suspeitos.